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14 июля 2023, 16:15 Читати українською

Аналитик RoboForex: курс ВВП-варрантов Украины устремился к новым максимумам

Судя по динамике курса ВВП-варрантов и еврооблигаций, итоги саммита NATO для Украины признаны удовлетворительными. Morgan Stanley держал в своем портфеле с начала года ВВП- варранты и уже успел неплохо на них заработать. До начала военного противостояния справедливая цена этих бумаг, по мнению аналитиков JPMorgan, находилась на уровне 130,00%. В зависимости от итогов конфликта данный прогноз может быть пересмотрен. Падение ВВП по итогам 2022 года оказалось существенно меньше первоначальных прогнозов, что дает основания ожидать восстановительного роста в текущем году. Тем не менее остается множество вопросов к Кабмину, который накануне военного вторжения активно выкупал ВВП-варранты с рынка в ущерб интересов Украины. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Ниже на диаграмме показаны изменения этого показателя за последние 13 месяцев.

Курс ВВП-варрантов Украины (%). Источник: teletrader.com

В начале марта 2022 года курс ВВП-варрантов Украины обновил исторический минимум, достигнув отметки в 15,00% от номинала. На данный момент он равен 43,63%. Исходя из текущей динамики котировок, стоимость этих бумаг может вырасти до 55,00%, обновив максимум мая прошлого года. Morgan Stanley уже заработал на ВВП-варрантах более 50,00% за 3 месяца. По мнению аналитиков банка, несмотря на последствия произошедшего в РФ инцидента экономические перспективы Украины стали выглядеть менее «мрачными». В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. В рамках этой помощи наша страна недавно получила более 4 млрд долларов США.

Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2024 году по состоянию на 14.07.2023 (%). Источник: dragon-capital.com

Вместе с ВВП-варрантами растет стоимость и украинских евробондов. Еврооблигации Украины со сроком погашения в 2024 году с 26 июня подорожали с 25,50% от номинала — до 31,00%. Относительный рост составил 21,56%. При этом практически все выпуски украинских евробондов имеют «мусорную» доходность выше 200% годовых. Вероятно, предстоит еще не одна реструктуризация гособлигаций и бондов госкорпораций, прежде чем будут найдены приемлемые условия для их погашения.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Вероятно, до конца текущего года НБУ все-таки сможет удержать стабильность на валютном рынке. Какие-либо существенные изменения возможны ближе к осени. Важным для рынка также будут итоги переговоров о продлении «зерновой сделки».

Источник: Минфин
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