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14 июля 2023, 15:21 Читати українською

Рада изменила правила работы кредитных союзов

Верховная рада приняла закон «О кредитных союзах». Документ расширяет перечень предоставляемых союзами услуг, совершенствует систему управления союзами, устанавливает требования к структуре капитала. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная рада приняла закон «О кредитных союзах».
Фото: armyinform.com.ua

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Законопроект № 5125 поддержали 258 депутатов.

«Разорвали заколдованный круг: первая попытка принять — загорелся пульт для голосования (в марте 2021 года, — ред.), вторая попытка — началась полномасштабная война, третья попытка — объявили воздушную тревогу», — написал Железняк.

Новое законодательство

Закон кредитным союзам позволяет предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Документ повышает уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей.

Вводится риск-ориентированный подход к надзору, внедряется система преждевременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.

По закону кандидатов на должности руководителей кредитного союза должен согласовываться с Национальным банком Украины.

Кроме того, НБУ предоставляют право требовать замены любого из руководителей, главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, руководителя подразделения внутреннего аудита, если их профессиональная пригодность и/или деловая репутация не отвечают установленным нацрегулятором требованиям.

Источник: Минфин
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