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14 июля 2023, 14:52 Читати українською

Украинские банки получили рекордную прибыль за последние пять лет

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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«Такой результат является как минимум лучшим за последние пять лет, а как максимум — за всю историю независимости Украины», — говорится в сообщении.

Прибыли банков

59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд грн, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн грн. Все банки с убытками — с частным капиталом.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд грн.

Львиную долю этих средств — 81% — получил Приватбанк. Так, его доходы составили 25,48 млрд грн или 47,5% от общей суммы заработков всех украинских банков за указанный период.

При этом в январе-мае 2023 года Приватбанк получил почти втрое большую прибыль по сравнению с соответствующим промежутком времени в 2021 году, когда им было заработано 8,69 млрд грн.

Прибыли банков с иностранным капиталом

Также с положительным балансом закончили первые пять месяцев текущего года и все 15 банков с иностранным капиталом. В целом, эти финучреждения заработали 15,01 млрд гривен — 28% от общей прибыли банков Украины. Такие показатели в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом извлекли выгоду на сумму 8,73 млрд грн.

Лидером этой банковской группы по результатам пяти месяцев этого года стал Райффайзен банк с заработками в 3,26 млрд грн. Кроме него, в топ-3 также вошли Укрсиббанк (2,89 млрд грн) и ОТП Банк (2,57 млрд грн). Итого эти три банка получили 58% всей прибыли указанной банковской группы.

Прибыли банков с частным капиталом

Группа банков с частным капиталом, насчитывающая 46 учреждений, за пять месяцев текущего года также была «в плюсе» — 7,15 млрд грн, что составляет 13% от общего дохода всех украинских банков. Таким образом, они превзошли свои достижения за соответствующий период 2021 года в 1,5 раза.

Топ-3 банков с частным капиталом по полученным доходам в очередной раз возглавляет ПУМБ. Он заработал 2,99 млрд грн, что составляет 42% общего наследия этой банковской группы. Второе и третье места заняли Универсал банк (monobank) (1,31 млрд грн) и банк Пивденный (0,55 млрд грн). Указанная троица получила 68% всей прибыли этой банковской группы.

ТОП-10 банков по размеру доходов

ТОП-10 банков страны по размеру прибылей с начала года почти не изменился. Как и раньше, его возглавляет Приватбанк, среди других лидеров — Райффайзен банк и ПУМБ.

Место Название банка Прибыль, млрд грн
1 Приватбанк 25,48
2 Райффайзен банк 3,26
3 ПУМБ 2,99
4 Укрсиббанк 2,89
5 ОТП Банк 2,57
6 Ситибанк 2,27
7 Ощадбанк 2,23
8 Укргазбанк 2,18
9 Укрэксимбанк 1,54
10 Сенс Банк 1,4

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+27
zevs1
zevs1
14 июля 2023, 15:44
#
Это не удивительно когда ставка НБУ 25% годовых, то банки на этом и зарабатывают, НБУ выплачивает банкам проценты за счёт эмиссии гривны вот и вся магия прибыли Украинских банков.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
14 июля 2023, 16:23
#
Ну и первое место Привата не удивляет, если Приват стрижет от 1 до 3 грн за каждую оплату по реквизитам через Приват 24
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
14 июля 2023, 16:03
#
А в долларах как дела? + инфляция
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