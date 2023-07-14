Клон Parimatch выкачивает деньги украинцев в Кению, — журналист

Несмотря на введенные санкции, гемблинговая компания Parimatch продолжает работать. — Об этом написал на своей странице в Фейсбуке журналист Евгений Плинский. «Нет, пока никто не снимает с них санкции, но последнее время в сети активно рекламируется некий „BuddyBet“, который открыто связывает себя с Parimatch и обещает даже вытянуть средства, застрявшие на счетах РМ», — сообщил он.

Санкции против крупнейшей местной букмекерской конторы Parimatch были введены в марте этого года за финансирование терроризма. Структурное подразделение компании работало в россии и оккупированном Крыму, а владельцами являются граждане россии. Одновременно в санкционный список попала компания Pokermatch, которая тоже входит в группу компаний Parimatch и еще несколько менее известных в Украине компаний по орбите холдинга, как, например, «Ауспиция Лимитед». На момент введения санкций на расчетных счетах компании ООО «Париматч» было заблокировано 250 миллионов гривен клиентов. Тогда руководство пообещало найти легальный механизм для их возвращения.

В то же время, как оказалось сейчас, компания продолжает создавать клонов, чтобы и дальше зарабатывать на украинцах.

«В случае с фактически клоном „Parimatch“ все работает. Сайт активен, а счет без проблем пополняется», — констатирует Плинский. Ради эксперимента он зашел на сайт, зарегистрировался и через карту «Монобанка» легко пополнил счет на 150 грн. В полученной им квитанции отмечалось, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED, расположенная в столице Кении Найроби.

Поинтересовавшись в банке, куда и за что ушли деньги, выяснилось, что их провели по коду 8299 «Услуги по уходу за ребенком».

«Чистой воды преступный мискодинг». (Изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код изменят и они идут как за услуги или товары). Почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа «BuddyBet» у нас работает и что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос выхода денег из Украины во всякие там Кении", — эти вопросы журналист задал контролирующим органам (в том числе НБУ), а также monobank и MasterCard.

В комментариях под постом корреспонденты также попросили дать оценку происходящему Минцифры. «Министерство цифровой трансформации, пожалуйста, разберитесь», — написала одна из подписниц журналиста.