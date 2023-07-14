Нефть продолжает дорожать, рынки Азии идут вверх: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones — 0,1%.

Американский рынок акций продолжил недельный рост на фоне новых признаков замедления инфляции в США.

В четверг вышли данные об индексе цен производителей (PPI) в стране. В июне PPI показал рост на 0,1%, что оказалось ниже ожиданий в 0,2%.

Основываясь на последних данных по инфляции, инвесторы надеются, что Федеральная резервная система США в скором времени закончит кампанию по повышению ставок и перейдет к их снижению.

По данным CME FedWatch, участники рынка ожидают снижения процентных ставок уже в январе 2024 года, а не в марте, как ранее многими предполагалось.

Рынки Азии растут второй день подряд

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, японский Nikkei и сингапурский STI прибавили 0,3%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,3% и 0,2% соответственно.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют лучшую недельную динамику с начала этого года, поскольку снижение инфляции в США усилило оптимизм инвесторов.

Нефть продолжает дорожать на фоне растущего спроса на энергоресурсы

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,5% до $81,36 за баррель, а контракты на WTI прибавили 1,5% до $76,89.

Цены на сырую нефть достигли максимумов с конца апреля 2023 года, поскольку спрос на энергоресурсы продолжает расти.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть достигнет рекордно высокого уровня в этом году в 102,1 млн баррелей в день.

Между тем, мировой спрос на нефть находился под давлением в этом году на фоне сложной глобальной экономической ситуации. В частности, в Европе падает потребление энергоресурсов на фоне резкого замедления промышленной активности. Однако это компенсируется более высоким спросом на нефть со стороны Китая, замечает Seeking Alpha.

«Удаленка» может сократить стоимость офисов на $800 млрд по всему миру

Согласно исследованию McKinsey, сохранение тенденции работать удаленно приведет к тому, что к 2030 году стоимость офисных зданий в крупнейших городах мира снизится на $800 млрд.

В настоящее время заполняемость офисов примерно на 30% ниже уровней до начала пандемии COVID-19, при этом, только 37% работников ходят в офис каждый день, говориться в отчете международной консалтинговой компании.

В McKinsey считают, что в будущем гибридный формат работы никуда не денется, а также обращают внимание на то, что спад в сфере коммерческой недвижимости может привести к убыткам банков, которые финансируют многие сделки в отрасли.