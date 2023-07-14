Tesla планирует открыть новое производство на территории Индии

Американский автомобильный гигант Tesla вступил в первую стадию переговоров о строительстве нового завода на территории Индии с властями данной страны. По данным LBLV , производственная мощность предприятия может составить до 500 тысяч электрокаров в год, а цены на продукцию будут стартовать от 2 миллионов рупий (эквивалентно 24,4 тысячи американских долларов).

Также сообщается, что компания, во главе которой стоит миллиардер Илон Маск, рассмотрит перспективу использования индийской территории в качестве новой экспортной базы для дальнейших поставок электромобилей в государства Тихоокеанского региона.

Аналитики уверены, что переговоры Tesla с правительством Индии демонстрируют ничто иное как смену её торговой стратегии. В прошлом году компания уже пыталась прийти к консенсусу с Нью-Дели касательно снижения налогов на импорт её продукции, которые могли достигать 100% стоимости. Тогда стороны не пришли к общему знаменателю.

Индия, к слову, заинтересована в том, чтобы американская корпорация разместила на её территории свои мощности, но сперва ей необходимо доказать, что на внутреннем рынке есть спрос на данную продукцию. Для этого Tesla намерена первым делом экспортировать свои электрокары в эту страну в качестве теста.

В июне, напоминают аналитики LBLV, состоялась встреча Илона Маска с премьером Индии Нарендрой Моди относительно возможного инвестирования миллиардера в экономику государства. СЕО Tesla тогда отметил огромный потенциал развития альтернативных источников энергии в Индии и даже пообещал предоставить ей установки Starlink для обеспечения бесперебойного спутникового интернета.

Александр Зоря, финансовый аналитик LBLV