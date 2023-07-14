НБУ создал департамент международного сотрудничества

Национальный банк для усиления направления международного сотрудничества и европейской интеграции вносит изменения в свою организационную структуру. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Так вместо Управления европейской интеграции и международных программ в структуре регулятора создан Департамент международного сотрудничества.

Чем будет заниматься новый департамент

По словам НБУ, Департамент международного сотрудничества существенно расширит функции, которые до сих пор выполняло Управление европейской интеграции и международных программ.

В частности, сосредоточится на содействии имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) в сфере финансовых услуг и выполнению критериев вступления в ЕС в рамках компетенций Нацбанка.

Статус Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и реализация наших обновленных стратегических целей требует от НБУ повышения эффективности выполнения функций по международной деятельности и обновления подходов в этой сфере.

Развитие международного сотрудничества и отношений с иностранными стейкхолдерами, проведение своевременных и результативных коммуникаций с ними являются важнейшими вехами на пути к победе и послевоенному восстановлению как для Национального банка, так и на уровне страны.

Поэтому мы нацелены на осовременивание международного направления и будем развивать нашу команду, повышать ее компетенции и возможности, чтобы иметь возможность проактивно отвечать на вызовы настоящего и создавать прочный фундамент для нашего европейского будущего", — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Конкурсный отбор на должность директора департамента

Нацбанк приступил к конкурсному отбору на должность директора Департамента международного сотрудничества.

К сфере его ответственности будет входить, в частности:

обеспечение реализации государственной политики в сфере европейской интеграции, развитие сотрудничества с ЕС в финансовой сфере, взаимодействие с институтами ЕС и продвижение интересов Национального банка по пути в ЕС;

развитие сотрудничества с международными финансовыми организациям, реализация международных проектов и программ, усиление международного присутствия Национального банка путем координации процесса обретения членства в международных организациях по ключевым направлениям центробанкинга;

развитие диалога с центральными банками и органами надзора за финансовыми учреждениями иностранных государств; обеспечение представления интересов и позиции Национального банка в международных отношениях Украины;

обеспечение эффективного функционирования системы организационно протокольного обеспечения международных связей и перевода;

развитие сотрудничества с международными партнерами для усиления институциональной возможности Национального банка и распространения собственного опыта украинского регулятора.

До назначения главы нового департамента и формирования его штата работники Управления европейской интеграции и международных программ будут продолжать выполнять функции управления и свои должностные обязанности под руководством Владимира Кучина.

Департамент международного сотрудничества входит в вертикаль подчинения «Монетарная стабильность», общее руководство которой осуществляет заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.