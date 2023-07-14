За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 236 590 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
550 российских оккупантов, 5 танков, 2 ракеты и 31 БПЛА. Потери врага за 13 июля
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Потери врага
- личного состава — около 236590 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 4097 (+5) ед,
- боевых бронированных машин 8008 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4449 (+24) ед,
- РСЗО — 680 (+2) ед,
- средства ПВО — 423 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3783 (+31),
- крылатые ракеты — 1273 (+2),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7019 (+24) ед,
- специальная техника — 662 (+10).
Источник: Минфин
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