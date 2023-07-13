Рада упростила процедуру банкротства для бизнеса во время военного положения

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс по процедурам банкротства по применению процедур банкротства в период действия военного положения». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Цель законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту № 7442 указано, что цель законопроекта — упрощение доступа хозяйствующих субъектов, ставших неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ, к судебным процедурам банкротств и повышению эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения и уточнения ряда процессуальных вопросов и устранение технических несогласований в Кодексе по процедурам банкротства.

Кроме того, цель документа позволить арбитражным управляющим осуществлять свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности) без дополнительного обращения в хозяйственный суд, что должно уменьшить сроки рассмотрения дел и уменьшить расходы, связанные с их рассмотрением.

Для этого предлагается установить форму, порядок направления и предоставления ответа/информации по запросу арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора, управляющего реструктуризацией, управляющего реализацией имущества), осуществляющего полномочия по делу о банкротстве.

Кроме того, предусмотрено обеспечение требований кредиторов за счет ареста имущества не только должника, но и имущества лиц, несущих с должником субсидиарную или солидарную ответственность.

Документ также предусматривает, что на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно, а хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний.

Также предлагается останавливать начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, реструктуризированными согласно плану санации или плана реструктуризации долгов.

Кроме того, дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена боевыми действиями, может быть возбуждено по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.

При этом должник и арбитражный управляющий должны будут заключить соглашение о выполнении управляющим полномочий по делу о банкротстве (неплатежеспособности) до закрытия с оплатой вознаграждения, условия которого будут определяться настоящим соглашением.