Курс валют на вечер 13 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 13 июля Закрытие 13 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,78/40,17 40,93/41,34 15/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,01−41,30 грн.

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