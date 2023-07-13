К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 13 июля
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Закрытие 13 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,78/40,17
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40,93/41,34
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15/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,01−41,30 грн.
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Источник: Минфин
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