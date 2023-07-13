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13 июля 2023, 17:01 Читати українською

Чешский железнодорожный лоукостер RegioJet анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС

Чешский железнодорожный лоукостер RegioJet анонсировал запуск новых маршрутов из Украины в краны ЕС, некоторые — в этом году, другие — со следующего. Об этом рассказал владелец компании Радим Янчура в интервью украинскому изданию Forbes.

Чешский железнодорожный лоукостер RegioJet анонсировал запуск новых маршрутов из Украины в краны ЕС, некоторые — в этом году, другие — со следующего.
Фото: RegioJet

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Какие будут рейсы

RegioJet планирует со следующего года возобновить прямой рейс Киев — Берлин. Подобный рейс курсировал до 2012 года. Но немецкая железная дорога в свое время выставила коммерческие условия, увеличившие стоимость проезда по территории Германии. Это сделало маршрут убыточным, и рейс был закрыт.

У компании, отмечает Янчура, другая бизнес-модель, чем у государственных операторов. Укрзализныци не нужно будет делиться доходом с польской и немецкой железными дорогами. Она будет перевозить пассажиров своими поездами в границу, а RegioJet будет перехватывать пассажиров и везти дальше.

Янчур обещает, что билет из Львова в Прагу стоит менее чем за 1000 грн. Государственная чешская железная дорога такой же билет продает фактически вдвое дороже.

В следующем году планируется также запустить прямой поезд Киев-Ганновер через Лейпциг и Дрезден.

В планах на этот год — новый рейс Прага-Чоп. Сейчас поезд доезжает в словацкий Кошице в 70 километрах от Ужгорода. Этот поезд и хотят продлить до Чопа, а в перспективе — в Мукачево. Расстояние от Праги до Мукачево позволяет организовать перевозку ночными поездами.

RegioJet в целом видит потенциал в перевозке европейских туристов именно в Мукачево. В город ведет узкий европейский путь стандарта 1435 мм. Там хотели бы организовать базу обслуживания поездов: клининг, экипировку, текущий ремонт и т. д.

Главная преграда в том, что участок пути Чоп-Мукачево не электрифицирован. RegioJet готов электрифицировать ее за свой счет.

После вступления Украины в Евросоюз, RegioJet планирует оперировать поездами уже на украинской территории, получив соответствующую лицензию. Ведь в ЕС любой может получить доступ к железнодорожной инфраструктуре, оплатив фиксированный тариф.

Источник: Минфин
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