Свириденко: Привлечение инвестиций через механизм государственно-частного партнерства — один из приоритетов в восстановлении

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 июля 2023, 16:33 Читати українською

Свириденко: Привлечение инвестиций через механизм государственно-частного партнерства — один из приоритетов в восстановлении

Минэкономики работает над усилением эффективности механизма государственно-частного партнерства как одного из приоритетных направлений для привлечения инвестиций. Об этом отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлии Свириденко во время онлайн-встречи с представителями Международной финансовой корпорации (IFC).

Минэкономики работает над усилением эффективности механизма государственно-частного партнерства как одного из приоритетных направлений для привлечения инвестиций.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Частный сектор и частные инвестиции будут играть решающую роль в восстановлении страны. И государственно-частное партнерство станет одним из основных механизмов привлечения инвестиций в различные проекты в инфраструктуре, социальной сфере, энергетике, сфере здравоохранения и т. п., как на государственном, так и на местном уровне.

Именно поэтому мы сейчас ищем возможность укрепить способность нашего Агентства по поддержке государственно-частного партнерства, расширить его деятельность, и рассчитываем на помощь наших международных партнеров в этом направлении", — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, Минэкономики рассматривает государственно-частное партнерство как одно из перспективных направлений привлечения инвестиций и фокусирует усилия на модернизации этого механизма, чтобы максимально его применять, когда разрешит ситуация с безопасностью в стране.

В частности, Министерство активно вовлечено в работу над принятым уже в первом чтении Парламентом законопроектом, направленным на усовершенствование механизма привлечения частных инвестиций с использованием механизма ГЧП для ускорения восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной перестройкой экономики. Украины (регистр. № 7508).

Принятие этого законопроекта позволит внедрить новую модель ГЧП на основе платы за эксплуатационную готовность, что позволит использовать различные источники финансирования для одновременного восстановления большого количества объектов, а также упростить и стандартизировать процедуры подготовки проектов ГЧП, внедрить электронную систему закупок для таких проектов по стандартам. ЕС.

На сегодняшний день в партнерстве с IFC разработана Дорожная карта и утвержден перечень потенциальных секторов и проектов, направленных на восстановление инфраструктуры и экономики Украины, определены пилотные проекты, над внедрением которых уже начата работа, несмотря на войну в Украине. В частности, это проекты в области здравоохранения, энергетики, жилищного строительства, инфраструктуры.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Sweetdream
Sweetdream
13 июля 2023, 17:11
#
Пілоткою «визначено пілотні проекти»… Інвестиції поллються рікою. бла-бла-бла…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами