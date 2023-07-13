Свириденко: Привлечение инвестиций через механизм государственно-частного партнерства — один из приоритетов в восстановлении

Минэкономики работает над усилением эффективности механизма государственно-частного партнерства как одного из приоритетных направлений для привлечения инвестиций. Об этом отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлии Свириденко во время онлайн-встречи с представителями Международной финансовой корпорации (IFC).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Частный сектор и частные инвестиции будут играть решающую роль в восстановлении страны. И государственно-частное партнерство станет одним из основных механизмов привлечения инвестиций в различные проекты в инфраструктуре, социальной сфере, энергетике, сфере здравоохранения и т. п. , как на государственном, так и на местном уровне.

Именно поэтому мы сейчас ищем возможность укрепить способность нашего Агентства по поддержке государственно-частного партнерства, расширить его деятельность, и рассчитываем на помощь наших международных партнеров в этом направлении", — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, Минэкономики рассматривает государственно-частное партнерство как одно из перспективных направлений привлечения инвестиций и фокусирует усилия на модернизации этого механизма, чтобы максимально его применять, когда разрешит ситуация с безопасностью в стране.

В частности, Министерство активно вовлечено в работу над принятым уже в первом чтении Парламентом законопроектом, направленным на усовершенствование механизма привлечения частных инвестиций с использованием механизма ГЧП для ускорения восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной перестройкой экономики. Украины (регистр. № 7508).

Принятие этого законопроекта позволит внедрить новую модель ГЧП на основе платы за эксплуатационную готовность, что позволит использовать различные источники финансирования для одновременного восстановления большого количества объектов, а также упростить и стандартизировать процедуры подготовки проектов ГЧП, внедрить электронную систему закупок для таких проектов по стандартам. ЕС.

На сегодняшний день в партнерстве с IFC разработана Дорожная карта и утвержден перечень потенциальных секторов и проектов, направленных на восстановление инфраструктуры и экономики Украины, определены пилотные проекты, над внедрением которых уже начата работа, несмотря на войну в Украине. В частности, это проекты в области здравоохранения, энергетики, жилищного строительства, инфраструктуры.