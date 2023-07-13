Денежная масса в Украине выросла за месяц еще на 70 миллиардов

Денежная масса (агрегат M3) в Украине после роста в мае на 1,6% в июне прибавила еще на 2,6%, или на 70,1 млрд грн и достигла 2,72 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает Бизнес.Цензор.

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В то же время рост депозитов в июне ускорился до 2,8% с 1,9% в мае и был обеспечен преимущественно гривневыми депозитами, которые после роста в мае на 3,2% в июне увеличились еще на 3, 7% или 48,7 млрд. грн — до 1 трлн 376,1 млрд грн.

При этом валютные депозиты, сократившиеся в мае на 0,6 млрд грн, в июне выросли на 6,7 млрд грн, или 1% - до 688,6 млрд грн (в гривневом эквиваленте).

Средства в обращении вне банков (M0) после увеличения в мае на 0,7%, в июне прибавили еще 2,3% — до 664,2 млрд грн, почти вернувшись на уровень начала этого года.

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Рост денежной базы (резервных средств) после ускорения в мае до 3,1% в июне замедлился до 1,6% - до 907,5 млрд. грн. Такая динамика связана с отсутствием повышения резервных требований в июне.

Кроме того, на 1,1 млрд грн — до 46,7 млн грн — увеличились и наличные деньги в кассах банков.

Вложения в депозитные сертификаты, сократившиеся в мае на 1 млрд грн, в июне подскочили на 51,5 млрд грн, или 12% - до 478,9 млрд грн.

В целом за первое полугодие этого года денежная масса увеличилась на 9,1%, база — на 14,5%, в то время как средства в обращении вне банков сократились на 0,3%.

Депозиты выросли на 12,6%, в том числе гривневые — на 14,3%, валютные — на 9,3%, тогда как кредиты сократились на 5,2%, в том числе гривневые — на 4,1%, валютные — на 8,2%.

Напомним

«Минфин» писал, что денежная масса в Украине (агрегат M3) после роста на 12% в 2021 году в прошлом году увеличилась еще на 21%, или на 435,2 млрд грн, — до 2,51 трлн грн.