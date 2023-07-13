Крутое пике небанковского финансового рынка. Меньше игроков = лучшее качество услуг

Последние десять лет небанковские финансовые компании развивались невероятными темпами, превращаясь из тех кто предоставляет небольшие кредиты до зарплаты, в ультрасовременные и высокотехнологичные необанки.

Первые в технологиях идентификации, антифрода, адаптивного скоринга, внедрены современные мобильные приложения. Новые продукты и новые коллаборации рождались чуть ли не каждый день. Но военные действия перетасовали все фигуры на шахматной доске. Первым пострадал сегмент потребительского беззалогового кредитования.

Неспособность клиентов возвращать долги по действующим кредитам, отсутствие адекватных, этических механизмов взыскания привели к бешеному скачку NPL. Вдобавок, усиление регуляторного давления и все более высокие требования к участникам рынка заставили многих игроков покинуть этот рынок.

Как долго еще продлится зима на небаковском финансовом рынке?

Можно ли ожидать возвращения к довоенным показателям кредитования?

Где искать и сколько стоит привлечение кредитоспособного клиента?

Количество или качество: есть ли смысл в наращивании базы новых клиентов?

Какое сегодня доверие к брендам и выигрывает ли от сокращения рынка конечный потребитель?

Банки или небанки: как разделят кредитные функции основные поставщики кредитных услуг?

Все эти вопросы станут в фокусе первой кредитной конференции Ukrainian Credit Conference, которая состоится 19 июля в Киеве в Unit.City.

Среди спикеров конференции

Ольга Лобайчук, Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг

Ольга Василевская-Смаглюк, Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины IX созыва

Константин Приходько, заместитель начальника Управления общей методологии регулирования рынков небанковских финансовых услуг

Иван Свитек, Председатель правления, акционер Unex Bank

Наталья Буткова-Витвицкая, член правления АО «Ощадбанк»

Андрей Дубас, Президент Ассоциации украинских банков

Владислав Билан, СЕО ViaCredit

Сергей Кирюхин, руководитель департамента необеспеченного кредитования ПриватБанка

Владимир Довгаль, Директор Авентус Украина

Анастасия Шевченко, Генеральный менеджер Lugera Ukraine

Всех участников конференции Ukrainian Credit Conference ждет интересный нетворкинг за бокалом вина, встреча с другими коллегами по рынку и обмен опытом в кулуарах конференции.

Не упустите эту уникальную возможность узнать самые свежие тренды и новые требования на кредитном рынке.

До конференции осталось всего 6 дней, количество мест ограничено.

Присоединяйтесь к Ukrainian Credit Conference и расширяйте свои знания и контакты в финансовом мире!

Более подробная информация и регистрация на сайте.