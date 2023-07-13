Илон Маск открывает новую компанию, американские индексы выросли: что нужно знать утром

Американские индексы выросли в среду

S&P 500 прибавил 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,2%, а индекс Dow Jones — 0,3%. Все из-за снижения уровня инфляции в США.

Индекс потребительских цен в Америке в июне вырос на 3% в годовом исчислении. Опрошенные Dow Jones экономисты, ожидали роста на 3,1%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс вырос на 0,2%, что также меньше прогнозов аналитиков. Кроме этого, базовый индекс потребительских цен зафиксировал самый низкий годовой прирост за более чем два года.

Последние данные по инфляции вселили надежду на то, что Федеральная резервная система США сможет снизить инфляцию, не подталкивая американскую экономику к рецессии, отмечает CNBC News.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,9%, японский Nikkei прибавил 1,7%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1%, сингапурский STI увеличился на 1,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 0,9% и 2,5% соответственно.

Инвесторы в Азии с оптимизмом встретили данные по снижению уровня инфляции в США. Кроме этого, участники рынка внимательно следили за выходом отчета по торговле Китая. Согласно ему, китайский экспорт вырос на 3,7% в первом полугодии 2023 года в то время, как импорт практически не изменился.

Акции технологических компаний Китая стремительно растут на фоне признаков поддержки сектора со стороны правительства

С начала недели индекс Hang Seng Tech, который отслеживает рыночную стоимость крупнейших технологических компаний Китая с листингом в Гонконге, вырос более чем на 8%.

Среди лидеров роста на этой недели акции таких китайских IT-компаний, как Bilibili (15,8%) и Kuaishou Technology (12,8%).

Поддержку сектору оказали новые предпосылки по ослаблению репрессий со стороны правительства Китая.

Последним признаком снижения регуляторного давления стала встреча премьер-министра Китая Ли Цян с руководителями ведущих технологических компаний страны. Цян призвал интернет-компании поддержать реальную экономику за счет инноваций, взамен пообещав, что чиновники создадут справедливую среду и смягчат контроль за соблюдением требований.

Правительство Китая надеется, что технологические компании создадут больше рабочих мест, поддерживая международную конкурентоспособность и помогая реальной экономике, замечают эксперты.

Илон Маск объявил о создании новой компании, специализирующейся на искусственном интеллекте

Генеральный директор Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter, в среду объявил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься развитием технологий искусственного интеллекта.

Сотрудниками xAI стали бывшие работники Microsoft, Tesla, Twitter, а также Google, DeepMind и OpenAI.

Компания собирается конкурировать с такими фирмами, как OpenAI (создатель ChatGPT), Google и Anthropic. Главная цель xAI — понять истинную природу Вселенной, говорится на сайте компании.