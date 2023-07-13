За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 236 040 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
510 российских оккупантов, 2 танка и 26 БПЛА. Потери врага за 12 июля
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Потери врага
- личного состава — около 236040 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4092 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7999 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4425 (+23) ед,
- РСЗО — 678 (+4) ед,
- средства ПВО — 421 (+6) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3752 (+26),
- крылатые ракеты — 1271 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6995 (+17) ед,
- специальная техника — 652 (+5).
Источник: Минфин
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