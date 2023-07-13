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13 июля 2023, 9:32 Читати українською

В Южной Корее потребуют раскрытия данных о покупке цифровых активов: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Южная Корея потребует раскрытия данных о покупке криптовалют

С января 2024 года Комиссия по финансовым слугам Южной Кореи (FCS) обяжет компании раскрывать данные о наличии на балансе цифровых активов. Это следует из обновленных правил бухгалтерского учета.

Информация включает оценку и характеристику токенов, бизнес-модель и учетную политику.

Требования распространят также на эмитентов криптовалют. Для них потребуется дополнительно сообщать о классификации токенов, их рыночной и балансовой стоимости.

Инициатива направлена на повышение прозрачности отчетности. Поправки одобрил Совет по стандартам бухгалтерского учета Кореи. Толчком к одобрению стал крах экосистемы Terra.

Bank of China тестирует оффлайн-платежи с цифровым юанем

Один из крупнейших государственных банков Китая — Bank of China — тестирует новый офлайн-способ для оплаты цифровым юанем (e-CNY), связанный с SIM-картами.

В рамках инициативы учреждение заключило партнерство с телекоммуникационными операторами China Telecom и China Unicom.

Пользователи смогут совершать платежи с помощью телефонов, подключив приложение национальной цифровой валюты к SIM-картам, оснащенным технологией NFC. Это означает, что платежи могут обрабатываться даже при выключенном устройстве.

Изначально функция будет доступна на телефонах Android и только в некоторых районах Китая.

КНР тестирует цифровой юань на протяжении трех лет. По итогам 2021 года объем транзакций с e-CNY достиг 87,57 млрд юаней (около $13,68 млрд), зарегистрировано 261 млн уникальных цифровых кошельков.

Миллиардер Тим Дрейпер сохранил свой прогноз роста биткоина до $250 000, но перенес его на 2025 год

Венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер в интервью Bloomberg TV вновь повторил свой прогноз достижения биткоином отметки в $250 000, но перенес его на 2025 год.

«Я не ожидал, что бюрократия в США будет столь агрессивной. Мне казалось, чиновники осознают, что им приходится конкурировать с остальным миром», — пояснил он.

По его мнению, правоприменительное регулирование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдавливает бизнес из США, что ударило по цене первой криптовалюты.

«Это отличная система, отличная валюта, отличный способ работы. Я жду времен, когда запущу фонд для 100% инвестиций в биткоин, когда все мои портфельные компании начнут платить сотрудникам и поставщикам в цифровом золоте, когда все налоги будут оплачиваться в первой криптовалюте… В этом случае не будет бухгалтерского учета, аудита, отчетности, все будет в блокчейне. Все честно и прямолинейно», — заявил Дрейпер.

Фонд ARK Invest Кэти Вуд продал небольшую часть акций криптобиржи Coinbase

Управляемый ARK Invest флагманский фонд ETF ARK Innovation продал 135 152 ценные бумаги Coinbase (около $13,4 млн).

ARK Invest возобновила покупку акций платформы в октябре 2022 года после паузы в четыре месяца. Компания последовательно наращивала позиции и только в марте 2023 года избавилась от пакета на $13,5 млн.

В конце апреля фонды Кэти Вуд докупили ценные бумаги торговой площадки на $8,6 млн. Сделка произошла в тот же день, когда Coinbase подала судебную жалобу касательно SEC.

В мае подконтрольные ARK Invest структуры вложили в криптобиржу $8,3 млн и $7,5 млн.

Последняя покупка пришлась на 6 июня, когда Комиссия подала в суд на криптобиржу. Тогда управляемые ARK Invest фонды докупили в общей сложности 419 324 акции Coinbase на сумму $21,64 млн.

Комиссия обвинила компанию в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде ряда токенов и незаконном объединении трех функций — в качестве брокера, биржи и клирингового агентства, которые обычно разделяются на традиционных рынках. Под прицел регулятора также попала программа стейкинга Coinbase Earn.

В тот день акции платформы обвалились на 9,1%. В моменте падение капитализации превысило 13,5%.

Источник: Минфин
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