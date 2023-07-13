Евро подорожал на 12 копеек. Курс НБУ

13 июля европейская валюта подорожала на 12 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,28 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

12 июля НБУ установил официальный курс на уровне 40,16 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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