К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 27копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 12 июля
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Закрытие 12 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,31/40,71
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40,58/40,97
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27/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,25, евро — 40,85−41,10 грн.
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Источник: Минфин
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