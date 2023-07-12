Курс валют на вечер 12 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 27копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 июля Закрытие 12 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,31/40,71 40,58/40,97 27/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,25, евро — 40,85−41,10 грн.

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