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12 июля 2023, 16:32 Читати українською

Доллар достиг 2-месячного минимума перед публикацией данных по инфляции в США

Ставки на резкое замедление инфляции в США привели к тому, что в среду трейдеры обвалили доллар до 2-месячного минимума, а стоимость заимствований на рынке облигаций снизилась на третий день. Об этом сообщает Reuters.

Ставки на резкое замедление инфляции в США привели к тому, что в среду трейдеры обвалили доллар до 2-месячного минимума, а стоимость заимствований на рынке облигаций снизилась на третий день.
Фото: pixabay.com

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Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что инфляция потребительских цен в США в июне замедлится до 3,1% с 4% в мае, чего может быть достаточно, чтобы убедить ФРС прекратить агрессивное повышение ставок — если не в этом месяце, то, по крайней мере, в ближайшее время.

Основные фондовые рынки Европы открылись ростом на 0,7%, снова во главе с высокотехнологичным сектором, а основной мировой индекс MSCI, охватывающий 47 стран, вырос на целых 20% из минимумов, достигнутых в октябре из-за повышения ставок.

Валютный рынок тоже двигался. Минимум доллара означал, что он достиг самого длинного отрезка потерь с марта. Йена снова поднялась выше 140, а фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума, поскольку Банк Англии заявил, что Британия справляется с повышением процентных ставок.

Согласно опросу Reuters, ожидается, что базовая ставка инфляции в США снизилась уже третий месяц до 5% с 5,3%, хотя это более чем вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов этого месяца в 92%, но остаются сомнения в дальнейших повышениях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Antin1982
Antin1982
12 июля 2023, 16:59
#
Крос курс Є-$ вже майже 1.11. Жду до 1.13 і поміняю всі свої євро на долари. В кого які думки по крос-курсу?
+
+15
Sweetdream
Sweetdream
12 июля 2023, 17:09
#
Жду 1,5 і тільки тоді мінятиму.) Інакше доведеться фіксувати збитки.
+
0
Sweetdream
Sweetdream
12 июля 2023, 17:04
#
А чому решту статті з Рейтерса не переклали? Спільнота хоче розуміти, що там відбувається в цивілізованому світі.) Ставка ФРС зростає - долар дорожчає - відсоток за облігацію падає. Формули в студію!
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