В сегодняшних реалиях лидеры финансового рынка объединяются, чтобы совершенствовать платежный сервис и обеспечить максимальный комфорт при пользовании услугами. Теперь клиентам Ощадбанка доступно пополнение карт наличными без комиссии во всех терминалах EasyPay на сумму до 30 тыс. грн!
Пополняйте любую карточку Ощада без комиссии во всех терминалах EasyPay
EasyPay ― крупнейшая всеукраинская сеть платежных терминалов, работающая на рынке более 15 лет. Терминалы самообслуживания расположены в самых удобных местах по всей Украине.
«Как социально важная платежная система EasyPay постоянно работает над повышением доступности платежных сервисов. Уже более 80% услуг, относящихся к этой категории в наших терминалах, на сайте и в приложении, доступны для оплаты без комиссии, и вместе с партнерами мы уверенно двигаемся к абсолютной цифре», — рассказал Антон Авраменко, коммерческий директор EasyPay.
Появление безкомиссионного пополнения карт Ощадбанка в терминалах EasyPay поможет обеспечить максимальный комфорт потребителям банковских услуг. Это подтвердил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка:
«Во время военного положения в стране поддержка клиентов является самым главным приоритетом Банка, в частности, в сегменте электронной коммерции. Отмена комиссии несет не только экономические преимущества клиентам, но способствует повышению безопасности и скорости расчетов. При этом каждый клиент банка должен чувствовать повышение удобства пользования картами ежедневно».
Как пополнить карту Ощадбанк в терминалах EasyPay
Все клиенты Банка могут воспользоваться услугой «Пополнение карты Ощадбанк» с отметкой «0%» в любом терминале партнера EasyPay. Сервис легко найти на главном экране.
Необходимые действия для использования сервиса:
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Найдите ближайший терминал EasyPay с помощью интерактивной карты на сайте https://terminals.easypay.ua/ или в мобильном приложении EasyPay.
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Выберите сервис пополнения карты Ощадбанк со значком «0%».
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Введите номер карты или считайте ее с помощью NFC-ридера.
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Внесите наличные деньги и ваши средства будут мгновенно зачислены.
Ищите ближайший к вам терминал EasyPay на карте и пополняйте карту Ощадбанка там, где удобно. Данные обновляются каждые 15 минут, поэтому можете быть уверены, что терминал, которым хотите воспользоваться, активен.
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