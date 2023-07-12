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12 июля 2023, 16:00 Читати українською

Пополняйте любую карточку Ощада без комиссии во всех терминалах EasyPay

В сегодняшних реалиях лидеры финансового рынка объединяются, чтобы совершенствовать платежный сервис и обеспечить максимальный комфорт при пользовании услугами. Теперь клиентам Ощадбанка доступно пополнение карт наличными без комиссии во всех терминалах EasyPay на сумму до 30 тыс. грн!

EasyPay ― крупнейшая всеукраинская сеть платежных терминалов, работающая на рынке более 15 лет. Терминалы самообслуживания расположены в самых удобных местах по всей Украине.

«Как социально важная платежная система EasyPay постоянно работает над повышением доступности платежных сервисов. Уже более 80% услуг, относящихся к этой категории в наших терминалах, на сайте и в приложении, доступны для оплаты без комиссии, и вместе с партнерами мы уверенно двигаемся к абсолютной цифре», — рассказал Антон Авраменко, коммерческий директор EasyPay.

Появление безкомиссионного пополнения карт Ощадбанка в терминалах EasyPay поможет обеспечить максимальный комфорт потребителям банковских услуг. Это подтвердил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка:

«Во время военного положения в стране поддержка клиентов является самым главным приоритетом Банка, в частности, в сегменте электронной коммерции. Отмена комиссии несет не только экономические преимущества клиентам, но способствует повышению безопасности и скорости расчетов. При этом каждый клиент банка должен чувствовать повышение удобства пользования картами ежедневно».

Как пополнить карту Ощадбанк в терминалах EasyPay

Все клиенты Банка могут воспользоваться услугой «Пополнение карты Ощадбанк» с отметкой «0%» в любом терминале партнера EasyPay. Сервис легко найти на главном экране.

Необходимые действия для использования сервиса:

  • Найдите ближайший терминал EasyPay с помощью интерактивной карты на сайте https://terminals.easypay.ua/ или в мобильном приложении EasyPay.

  • Выберите сервис пополнения карты Ощадбанк со значком «0%».

  • Введите номер карты или считайте ее с помощью NFC-ридера.

  • Внесите наличные деньги и ваши средства будут мгновенно зачислены.

Ищите ближайший к вам терминал EasyPay на карте и пополняйте карту Ощадбанка там, где удобно. Данные обновляются каждые 15 минут, поэтому можете быть уверены, что терминал, которым хотите воспользоваться, активен.

Источник: Минфин
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