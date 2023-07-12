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12 июля 2023, 13:05 Читати українською

Stockity: Руководство инновационной платформы для трейдинга

Если вы заинтересованы в онлайн трейдинге и хотите исследовать новые возможности, Stockity — это именно та платформа, которая вам нужна. В этом коротком, но информативном руководстве вы узнаете о Stockity и все, что вам нужно знать, чтобы начать торговать.

Что такое Stockity?

Stockity — это популярная платформа, которая позволяет торговать различными финансовыми активами. Он разработан таким образом, чтобы быть удобным и доступным для трейдеров всех уровней, включая начинающих.

Stockity доступен как в виде веб-сайт, так и в виде мобильного приложения, что позволяет трейдерам иметь гибкий доступ к рынкам в любое время и из любого места. Для начала посетите веб-сайт Stockity или загрузите приложение из вашего любимого магазина приложений.

Обратите внимание! Пользователи Android также могут скачать Stockity APK, если у них возникли проблемы с установкой приложения из Google Play.

Регистрация и верификация учетной записи

Вы, вероятно, сейчас думаете о том, как зарегистрировать аккаунт на Stockity и начать торговать. Процесс регистрации позволит вам создать свою учетную запись за несколько минут. Сделайте вход на Stockity и заполните регистрационную форму.

После регистрации происходит процесс верификации счета Stockity. Верификация обычно предполагает предоставление личной информации и подтверждение вашей личности.

Вот несколько советов о том, как пройти верификацию своего счета Stockity:

  • Подготовьте документы, которые сотрудники Stockity запросили у вас.
  • Отправьте их на адрес support@stockity.id.
  • Дождитесь окончания проверки.

Верификация аккаунта занимает около 10 минут благодаря автоматизации. После этого вы сможете снова сделать вход в свой счет Stockity и быть уверенными, что он в безопасности.

Как работает Stockity?

Прежде чем торговать на Stockity, вы должны освоить основы и понять, как работает платформа. Для этого существует демо-счет с виртуальными средствами. Здесь вы можете изучить индикаторы Stockity и протестировать различные торговые стратегии безопасно, не рискуя своими инвестициями.

Торговля на платформе работает по простому принципу: вы прогнозируете движение цены актива в течение определенного периода времени. Stockity предоставляет различные инструменты, стратегии и индикаторы, которые помогут вам принимать обоснованные торговые решения.

Рассмотрим пошагово, как торговать на Stockity:

  1. Выберите актив и продолжительность вашей торговли — от 1 до 60 минут.
  2. Укажите сумму инвестиций в сделку.
  3. Проанализируйте рынок и решите, будет ли цена актива расти (нажмите зеленую стрелку) или падать (нажмите красную стрелку).
  4. Дождитесь окончания сделки и узнайте результат.

Если ваш прогноз окажется правильным в конце сделки, вы получите прибыль на основе заранее определенного процента. Если ваш прогноз неверен, вы можете потерять вложенную сумму.

Изучаем плюсы и минусы

Давайте рассмотрим плюсы и минусы торговой платформы Stockity.

Плюсы:

  • Удобный интерфейс.
  • Широкий выбор активов для торговли.
  • Более 30 простых в использовании торговых инструментов.
  • Наглядная информационная панель.

Минусы:

  • Приложение Stockity имеет урезанный функционал по сравнению с веб-версией.
  • На данный момент работает в ограниченном количестве стран.

Безопасен ли Stockity?

Если вас интересует, не является ли Stockity мошенничеством, обратите внимание на доверие к платформе со стороны миллионов трейдеров. Это главный параметр того, что Stockity безопасная платформа. Также ознакомьтесь с Клиентским соглашением и Политикой AML, которые вы можете легко найти на платформе.

Стоит ли мне регистрироваться на Stockity?

Прежде чем регистрироваться на Stockity, важно учесть риски, связанные с торговлей на финансовых рынках. Рынки могут быть волатильными, и всегда существует вероятность потерять ваши инвестиции. Очень важно подходить к торговле с осторожностью, устанавливать реалистичные ожидания и инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять.

Помните, что очень важно четко понимать риски, связанные с торговлей. Команда поддержки клиентов Stockity готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, связанными с использованием платформы.

Источник: Минфин
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