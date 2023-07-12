Нефть продолжает дорожать, инвесторы ждут данных по инфляции в США: что нужно знать утром

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Фондовые индексы США выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,6%, а индекс Dow Jones — 0,9%.

Все из-за растущего оптимизма инвесторов перед выходом ключевых отчетов по инфляции в США. Кроме этого, настроения на рынке были поддержаны ростом акций JPMorgan, а также других крупнейших американских банков в преддверии начала сезона квартальной финансовой отчетности в конце этой недели.

Данные по потребительским ценам в США будут опубликованы сегодня, а отчет о ценах производителей — в четверг.

Между тем, ряд чиновников из Федеральной резервной системы США заявили на этой неделе, что регулятору, вероятно, потребуется еще больше повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию, но конец цикла ужесточения, по их мнению, уже близок.

Рынки Азии торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,7%, сингапурский STI прибавил 0,6%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng подорожал на 1,3%, а китайский Shanghai Composite и японский Nikkei снизились на 0,1% и 0,7% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют более сдержанный настрой в преддверии выхода данных по инфляции в США и Индии.

Wells Fargo: американский рынок акций не сможет сохранить устойчивый рост

Аналитики из американского банка менее оптимистичны в отношении дальнейшего роста фондового рынка США, ожидая высокую волатильность на фоне экономических проблем в стране.

В Wells Fargo указали на три фактора, которые мешают американскому рынку акций выйти на устойчивый рост, которые также могут оказаться причиной падения фондовых индексов США в ближайшие месяцы:

ФРС, скорее всего, еще не закончила повышать процентные ставки, а до снижения ставок, которое могло бы поддержать рост американского рынка акций, еще далеко. Экономика США еще не вступила в рецессию. Исторически рынок акций достигал дна после того, как экономика входила в рецессию и после того, как ФРС начинала снижать процентные ставки. В последнее время рынок растет благодаря небольшая группе акций технологических компаний с большой капитализацией. Индексы малой и средней капитализации продемонстрировали относительно скромный рост с начала года.

Нефть дорожает на фоне ожидаемого сокращения предложения

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 2,2% до $79,40 за баррель — максимум с 28 апреля 2023 года. Контракты на WTI прибавили во вторник 2,5% до $74,86 (максимум с начала мая).

Все из-за прогнозируемого снижения темпов роста нефтедобычи. Согласно последнему отчету Министерства энергетики США, мировое предложение нефти в этом году снизиться до 101,1 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство заявило, что рынок нефти будет оставаться напряженным во втором полугодии этого года на фоне ожидаемо высокого спроса на энергоресурсы со стороны Китая и развивающихся стран в сочетании с недавно объявленным сокращением поставок из Саудовской Аравии и россии.

Между тем, на фоне укрепления нефтяных цен отраслевой индекс США — S&P 500 Energy — вырос вчера на 2,2%.

Среди лидеров роста во вторник были акции: