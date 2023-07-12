За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 235 530 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
510 российских оккупантов, 1 танк и 33 БПЛА. Потери врага за 11 июля
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Потери врага
- личного состава — около 235530 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4090 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7990 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 4402 (+17) ед,
- РСЗО — 674 (+2) ед,
- средства ПВО — 415 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3726 (+33),
- крылатые ракеты — 1271 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6978 (+12) ед,
- специальная техника — 647 (+7).
Источник: Минфин
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