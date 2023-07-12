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12 июля 2023, 9:02 Читати українською

Фонд госимущества начинает продажу изъятых активов россиян

Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов. Первые торги по продаже аграрной компании «Инвестагро» пройдут 10 августа на Prozorro. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов.
Фото: rbc.ua

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Компания «Инвестагро» ранее принадлежала российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации ВСМПО-Ависма Михаилу Шелкову.

Стартовая цена лота составляет 55 млн. грн., гарантийный взнос для участия в торгах — 11 млн грн.

«Соблюдаем обещания. Этот аукцион должен стать символом прозрачности и справедливости. Агрессор должен быть наказан. Бывшие российские активы будут работать на восстановление Украины и развитие ее экономики», — отметил глава ФГИУ Рустем Умеров.

Читайте также: Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

По итогам 2022 года «Инвестагро» получила 3,7 млн грн чистой прибыли, а в I полугодии 2023 — 7 млн грн убытка. Компания имеет текущую кредиторскую задолженность в 17,2 млн грн.

В собственности «Инвестагро» находится 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. Также компания арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 га.

Напомним

24 февраля 2023 года Кабмин передал в управление Фонда госимущества изъятые активы Михаила Шелкова. Среди них 100% ООО «Инвестагро», 100% ООО «ВСМПО ТИТАН Украина», 100% ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», 100% ООО «Тай-Минералс» и т. д.

Источник: Минфин
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