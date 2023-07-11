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11 июля 2023, 19:34 Читати українською

Нафтогаз в первом квартале получил 7,7 миллиарда чистой прибыли

НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2023 года получила чистую прибыль в сумме 7,7 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году компания имела убыток в сумме 24,6 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2023 года получила чистую прибыль в сумме 7,7 млрд грн.
Фото: naftogaz.com

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«Такой результат стал возможным благодаря существенному улучшению финансовых показателей деятельности ключевых предприятий Группы по сравнению с первым кварталом 2022 года», — заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

Отмечается, что консолидированная операционная прибыль Нафтогаза в первом квартале составила 3,4 млрд грн. При этом за аналогичный период в прошлом году Группа имела консолидированный операционный ущерб в сумме 57 млрд грн.

«Получение операционной прибыли — важный показатель постоянства бизнеса. Это значительное достижение, учитывая войну и те стартовые позиции, с которых мы начинали работу», — подчеркнул руководитель компании.

Консолидированная финансовая отчетность также свидетельствует о том, что основные отчетные сегменты Группы Нафтогаз показали чистую операционную прибыль по результатам первого квартала 2023 года.

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Предприятия Группы, обеспечивающие выполнение специальных обязанностей, поставляя природный газ социально чувствительным категориям потребителей, также значительно улучшили уровень сбора денежных средств за поставленный газ.

Это позволило им значительно улучшить операционный финансовый результат: по сравнению с убытками, полученными в первом квартале 2022 года в сумме 33 млрд грн, убытки I квартала 2023 составили лишь 6,3 млрд грн.

В компании добавили, что в течение января-марта 2023 в сводный бюджет Украины предприятиями Группы Нафтогаз было уплачено налогов на сумму 26 млрд грн, что составляет более 7% всех налоговых поступлений государства за соответствующий период.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
11 июля 2023, 21:25
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Ух ти, класс, молодці, гарно з нас здирають.
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