К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 11 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 11 июля
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Закрытие 11 июля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,30/40,70
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40,18/40,58
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12/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,60−37,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,27−37,25, евро — 40,85−41,06 грн.
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Источник: Минфин
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