Курс валют на вечер 11 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 11 июля Закрытие 11 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,30/40,70 40,18/40,58 12/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,60−37,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,27−37,25, евро — 40,85−41,06 грн.

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