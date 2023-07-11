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11 июля 2023, 16:29 Читати українською

НБУ приостановил лицензию страховой компании «Амальтея»

Национальный банк применил к ЧАО «Страховая компания «Амальтея» меру влияния — временную остановку лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк применил к ЧАО «Страховая компания «Амальтея» меру влияния — временную остановку лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.
Фото: bank.gov.ua

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По результатам анализа отчетности компании за первый квартал 2023 установлено, что страховщик нарушает обязательный норматив платежеспособности и достаточности капитала, норматив рисковости операций.

Страховой компании НБУ установил срок устранения нарушений до 24 августа 2023 года. Соответствующее решение вступает в силу с 11 июля.

«Амальтея»

По данным НБУ, «Амальтея» осуществляет деятельность по добровольным и обязательным видам страхования, иным, чем страхование жизни.

В первом квартале размер страховых платежей составил 50 тыс. грн, страховых возмещений — 6 тыс. грн по страхованию наземного транспорта (кроме железнодорожного).

Источник: Минфин
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