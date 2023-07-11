Фунт стерлингов во вторник, 11 июля, вырос до 15-месячного максимума по отношению к доллару после того, как данные показали, что рост зарплаты превысил ожидания, что усилило давление на Банк Англии по дальнейшему повышению процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.
Фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума
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Зарплата без учета бонусов за 3 месяца до мая была на 7,3% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост на 7,1%.
Фунт стерлингов вырос на 0,3% по отношению к доллару до $1,2899, достигнув самого высокого уровня с 25 апреля прошлого года.
Евро подешевело на 0,1% по отношению к фунту и стоило 85,43 пенни.
Источник: Минфин
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