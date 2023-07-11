В ЕС изменят дизайн евро и усложнят задачу фальшивомонетчикам. ЕЦБ запустил опрос о новых банкнотах

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опрашивает граждан Европы по поводу предложенных тем для следующей серии банкнот евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

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С 10 июля по 31 августа 2023 года все жители еврозоны могут принять участие в опросе на сайте ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард пригласила всех граждан Европы принять участие в опросе.

«Существует прочная связь между нашей единой валютой и нашей общей европейской идентичностью, и наша новая серия банкнот должна подчеркнуть это. Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы», — заявила она.

Борьба с мошенничеством

В ЕЦБ отметили, что в мире, где технологии воспроизведения быстро развиваются и где фальшивомонетчики могут легко получить доступ к информации и материалам, необходимо регулярно выпускать новые банкноты.

«Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду», — сказал член исполнительного совета Фабио Панетта.

Темы для будущих банкнот

На выбор предлагается семь различных тем, включая европейскую культуру, птиц, символизирующих неограниченную мобильность, реки или руки. Параллельно с опросом на сайте ЕЦБ, институт опроса по поручению центрального банка проводит репрезентативный опрос в еврозоне по предложенным темам.

Когда появятся новые банкноты

Результаты опросов будут использованы ЕЦБ для выбора темы банкнот следующего поколения к 2024 году. После этого состоится конкурс дизайна. Граждане Европы снова получат возможность выразить свои предпочтения в отношении вариантов дизайна, полученных в результате этого конкурса.

Ожидается, что ЕЦБ примет решение о будущем дизайне и о том, когда производить и выпускать новые банкноты, в 2026 году.

Стоит отметить, что первые банкноты евро были выпущены 1 января 2002 года. С мая 2019 года второе поколение банкнот евро дополнено новыми элементами защиты.