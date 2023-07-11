В ЕС изменят дизайн евро и усложнят задачу фальшивомонетчикам. ЕЦБ запустил опрос о новых банкнотах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июля 2023, 9:33 Читати українською

В ЕС изменят дизайн евро и усложнят задачу фальшивомонетчикам. ЕЦБ запустил опрос о новых банкнотах

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опрашивает граждан Европы по поводу предложенных тем для следующей серии банкнот евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опрашивает граждан Европы по поводу предложенных тем для следующей серии банкнот евро.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

С 10 июля по 31 августа 2023 года все жители еврозоны могут принять участие в опросе на сайте ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард пригласила всех граждан Европы принять участие в опросе.

«Существует прочная связь между нашей единой валютой и нашей общей европейской идентичностью, и наша новая серия банкнот должна подчеркнуть это. Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы», — заявила она.

Борьба с мошенничеством

В ЕЦБ отметили, что в мире, где технологии воспроизведения быстро развиваются и где фальшивомонетчики могут легко получить доступ к информации и материалам, необходимо регулярно выпускать новые банкноты.

«Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду», — сказал член исполнительного совета Фабио Панетта.

Темы для будущих банкнот

На выбор предлагается семь различных тем, включая европейскую культуру, птиц, символизирующих неограниченную мобильность, реки или руки. Параллельно с опросом на сайте ЕЦБ, институт опроса по поручению центрального банка проводит репрезентативный опрос в еврозоне по предложенным темам.

Когда появятся новые банкноты

Результаты опросов будут использованы ЕЦБ для выбора темы банкнот следующего поколения к 2024 году. После этого состоится конкурс дизайна. Граждане Европы снова получат возможность выразить свои предпочтения в отношении вариантов дизайна, полученных в результате этого конкурса.

Ожидается, что ЕЦБ примет решение о будущем дизайне и о том, когда производить и выпускать новые банкноты, в 2026 году.

Стоит отметить, что первые банкноты евро были выпущены 1 января 2002 года. С мая 2019 года второе поколение банкнот евро дополнено новыми элементами защиты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Serhiozzi
Serhiozzi
11 июля 2023, 10:35
#
До челенжу «Конкурс краси серед доларів» додасться і челенж «Ми не купуємо старі євро»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alpenstein и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами