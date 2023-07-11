За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 235 020 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 4 танка и 7 БПЛА. Потери врага за 10 июля
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Потери врага
- личного состава — около 235020 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4089 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7983 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 4385 (+14) ед,
- РСЗО — 672 (+4) ед,
- средства ПВО — 414 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7),
- крылатые ракеты — 1271 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) ед,
- специальная техника — 640 (+8).
Источник: Минфин
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