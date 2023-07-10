За первое полугодие местные бюджеты увеличили доходы на 24%

За первое полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило 218,3 млрд грн, что на 42,5 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Основные доходы

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за I полугодие 2023 были:

145,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

27,1 млрд грн — единый налог;

16,7 млрд грн — плата за землю;

10 млрд грн — акцизный налог;

7 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики.

Весомый прирост доходов общего фонда местных бюджетов зафиксирован в следующих областях:

Черниговская (+45,9%),

Житомирская (+45,7%),

Киевская (+45,3%),

Закарпатская (+39,2%),

Черновицкая (+36,8%).

Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы вооруженными формированиями России.

Соответственно, наименьший показатель доходов общего фонда местных бюджетов выявлен на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или были временно оккупированы вооруженными формированиями РФ, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Несмотря на войну России против Украины, благодаря быстрой адаптации органов государственной власти и органов местного самоуправления удалось обеспечить выполнение и увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на +24,2% больше по сравнению с I полугодием 2022 года.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.