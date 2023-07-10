Появился новый вид скама с использованием Revoke.Cash

Мошенники используют браузерное расширение для защиты от взлома Revoke.Cash для получения токенов. Об этом сообщает Revoke.Cash в Twitter .

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Суть заключается в том, что пользователю на кошелек поступают фейковые токены, которые очень похожи на BUSD/USDT/BNB.

После этого, он идет на сайт Revoke.Cash и как ни в чем небывало отзывает апрув. Во время отзыва апрува, фейковый токен активирует процесс перевода нативных токенов с кошелька пользователя на кошелек мошенника.

Это можно увидеть, когда будет вызвана транзакция в кошельке, а комиссия вместо привычных $0,30 будет $40-$60. При этом многие могут даже не заметить, как у них списались деньги.

Revoke.Cash уже борется с этим видом скама. В компании добавили оповещение и фильтры при отмене апрува.