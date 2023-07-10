Акции энергетических компаний США стремительно растут: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили неделю падением

S&P 500 потерял 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 2%.

Все из-за сильного отчета о занятости в США, а также публикации протоколов последнего заседания Федеральный резервной системы, которые повысили вероятность повышения процентных ставок американским регулятором в конце этого месяца.

На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выходом данных по инфляции, а также готовиться к началу сезона квартальной корпоративной отчетности в Америке.

Рынки Азии закончили неделю снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,4%, японский Nikkei упал на 2,4%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,5%, сингапурский STI сократился на 2,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 2,9% соответственно. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Настроения в регионе были сдержанными на фоне повышения вероятности дальнейшего роста процентных ставок, а также в ожидании выхода ключевых данных по инфляции в США и Азии.

Акции энергетических компаний США стремительно растут на фоне увеличения нефтяных цен

В пятницу отраслевой индекс — S&P 500 Energy — вырос на 2,1%, продемонстрировав самый большой однодневный прирост за месяц.

Среди лидеров роста на прошлой неделе были акции следующих американских энергетических компаний:

Transocean (+20,4%),

Eco Wave Power Global (+19,2%),

Oceaneering International (+18,3%),

Noble Corporation (+18,1%),

Diamond Offshore Drilling (+17,1%),

Tidewater (+16,4%).

Пятничное ралли индекса энергетических компаний США было связано с ростом нефтяных цен, которое поддерживалось сокращением запасов нефти в США, а также падением нефтедобычи со стороны ОПЕК+.

По итогам пятничных торгов фьючерсы на Brent выросли на 4% до $78,47 за баррель, а контракты на WTI прибавили 4,5% до $73,86.

Предстоящий сезон корпоративных отчетов может привести к падению S&P 500

Предупреждения о снижении корпоративных прибылях и опасения по поводу повышения процентных ставок в совокупности угрожают приостановить ралли на американском рынке акций. Об этом сообщает Bloomberg.

Оптимизм относительно мягкой посадки американской экономики развеивается, поскольку высокая инфляция сохраняется. Это заставляет центральные банки продолжать повышать процентные ставки, которые наряду с мрачными корпоративными финансовыми результатами окажут давление на настроения на рынке акций США во второй половине года, считают эксперты.

Сезон отчетности в США начнется уже на этой неделе, 14 июля. В этот день о своих финансовых результатах сообщат крупнейшие американские банки, такие как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.

Около 53% опрошенных Bloomberg экспертов ожидают, что доходы американских кредиторов разочаруют рынок.