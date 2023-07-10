За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 440 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 234480 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
440 российских оккупантов, 7 танков и 1 БПЛА. Потери врага за 9 июля
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Потери врага
- личного состава — около 234480 (+440) человек ликвидировано,
- танков — 4085 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7966 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 4371 (+5) ед,
- РСЗО — 668 (+0) ед,
- средства ПВО — 414 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3686 (+1),
- крылатые ракеты — 1271 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6937 (+8) ед,
- специальная техника — 632 (+4).
Источник: Минфин
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