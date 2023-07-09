За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 234 040 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
600 российских оккупантов, 4 танка и 19 БПЛА. Потери врага за 8 июля
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Потери врага
- личного состава — около 234040 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4078 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7964 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4366 (+20) ед,
- РСЗО — 668 (+7) ед,
- средства ПВО — 413 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19),
- крылатые ракеты — 1271 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6929 (+15) ед,
- специальная техника — 628 (+9).
Источник: Минфин
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