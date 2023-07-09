Иностранные инвесторы купили в июне рекордный объем турецких акций

Хотя турецкий бенчмарк оказался в числе лидеров на глобальном рынке, в долларовом выражении из-за падения курса лиры турецкий рынок в июне снизился на 6,2%.

Иностранцы активно покупали турецкие акции в ожидании изменений в монетарной политике Турции после назначения на ключевые должности в финансовый системе страны именитых банкиров Уолл-стрит. Мехмет Шимшек занял пост главы Минфина, а Хафизе Гайе Эркан — председателя турецкого ЦБ.

Напомним

Курс турецкой лиры обвалился на 27% с начала июня и в четверг, 6 июля, в очередной раз обновил рекордный минимум — пара доллар / турецкая лира на пике торговалась на уровне 26,3269 лиры за доллар.

Фундаментальной причиной слабости лиры стала высокая инфляция в Турции. В июне она составляла 38,21%, а на пике, в октябре 2022 года, достигала 85,51%. Сильный рост цен был вызван политикой Ц Б Турции , который по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана удерживал ставку на отметке 8,5%, то есть намного ниже уровня инфляции.