Bank of America предсказал рост S&P 500 до 5000 пунктов к 2024 году

По мнению экспертов, долгосрочный «бычий» рынок, начавшийся на рынке акций в 2013 году, похож по динамике на ситуацию, которая наблюдалась в 1950-х и 1980-х годах.

«Рост S&P 500 на 24% по сравнению с минимумом октября 2022 года делает ситуацию с 2013 года до нынешнего „бычьего“ рынка схожей с циклами роста индекса в 1950—1966 и 1980−2000 годах», — рассказал технический аналитик BofA Стивен Саттмайер.