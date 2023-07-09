По мнению аналитиков Bank of America, индекс S&P 500 может достичь уровня 5000 пунктов уже к следующему году, пишет Business Insider. Потенциал роста с текущих уровней составляет как минимум 13%.
Bank of America предсказал рост S&P 500 до 5000 пунктов к 2024 году
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По мнению экспертов, долгосрочный «бычий» рынок, начавшийся на рынке акций в 2013 году, похож по динамике на ситуацию, которая наблюдалась в 1950-х и 1980-х годах.
«Рост S&P 500 на 24% по сравнению с минимумом октября 2022 года делает ситуацию с 2013 года до нынешнего „бычьего“ рынка схожей с циклами роста индекса в 1950—1966 и 1980−2000 годах», — рассказал технический аналитик BofA Стивен Саттмайер.
Если такая ситуация сохранится, в конечном итоге индекс S&P 500 превысит уровень 6000 примерно в 2026 году. Такой прогноз подразумевает потенциал роста примерно на 36% на горизонте трех лет. Эксперт не исключает, что рост индекса S&P 500 продлится как минимум до 2028 года.
Одним из факторов, которые могут привести к росту американского фондового рынка до 5000 пунктов к следующему году, в Bank of America назвали «президентский цикл», который показывает взаимосвязь между показателями фондового рынка и четырехлетним сроком президентства в США.
S&P 500 может продолжать рост во втором полугодии после того, как в первом полугодии он вырос на 16%, сказал Саттмайер.
По словам эксперта Bank of America, судя по историческим данным, третий год президентского срока, как правило, является самым сильным для фондового рынка, но и в четвертый год американский фондовый рынок также показывает хорошие результаты.
Если долгосрочный прогноз «бычьего» рынка сбудется, то уровень 5000 пунктов по индексу S&P 500 может быть достигнут раньше, чем ожидают некоторые эксперты.
Так, основатель бостонского инвестфонда Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) Джереми Грэнтэм допустил возможность обвала фондового рынка США в течение следующих нескольких лет. Вероятность такого исхода составляет 70%.
Грэнтэм указал на параллели между текущей рыночной ситуацией и предыдущими крахами рынка (в 1929, 2000 и 2021 годах), когда акции росли на фоне благоприятной экономической ситуации в течение почти десятилетия, после чего происходил резкий обвал рынка. Его базовый прогноз предполагает, что 2023 год S&P 500 завершит на отметке 3200 пунктов.
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