США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $800 миллионов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, содержащем так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) или кассетные боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что вошло в новый пакет помощи

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты ПВО AIM-7;

Зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

31 155-мм гаубица;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, и 105-мм артиллерийские снаряды;

32 боевые машины пехоты Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные системы Penguin;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

Подрывные боеприпасы и системы для уборки помех;

Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Запчасти и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Это уже 42-й пакет помощи, который Соединенные Штаты передают Украине по программе Presidential Drawdown Authority, то есть непосредственно из собственных запасов. Общая сумма военной помощи с февраля 2022 года составляет более $41,3 млрд.