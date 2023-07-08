США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, содержащем так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) или кассетные боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $800 миллионов
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Что вошло в новый пакет помощи
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты ПВО AIM-7;
- Зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- 31 155-мм гаубица;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 32 боевые машины пехоты Bradley;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- оборудование для разминирования;
- Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные летательные системы Penguin;
- 27 тактических автомобилей для подъема техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- Подрывные боеприпасы и системы для уборки помех;
- Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Запчасти и другое полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Это уже 42-й пакет помощи, который Соединенные Штаты передают Украине по программе Presidential Drawdown Authority, то есть непосредственно из собственных запасов. Общая сумма военной помощи с февраля 2022 года составляет более $41,3 млрд.
Источник: Минфин
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