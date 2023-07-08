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8 июля 2023, 11:31 Читати українською

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $800 миллионов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, содержащем так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) или кассетные боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, содержащем так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) или кассетные боеприпасы.
Фото: wikipedia.org

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Что вошло в новый пакет помощи

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • Зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 31 155-мм гаубица;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 32 боевые машины пехоты Bradley;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные летательные системы Penguin;
  • 27 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • Подрывные боеприпасы и системы для уборки помех;
  • Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Это уже 42-й пакет помощи, который Соединенные Штаты передают Украине по программе Presidential Drawdown Authority, то есть непосредственно из собственных запасов. Общая сумма военной помощи с февраля 2022 года составляет более $41,3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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