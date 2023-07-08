НБУ снова оштрафовал сервис микрокредитов Money4You

Национальный банк третий раз оштрафовал ООО «Манифорю» за предоставление заведомо недостоверной информации по запросу регулятора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Первый штраф для компании составил минимальные 1700 грн. Однако в связи с выявленными фактами предоставления заведомо недостоверной информации по запросам Национального банка с целью рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг в компанию приняты меры воздействия в виде наложения штрафов:

за второе установленное нарушение в течение календарного года на сумму 17 850 грн;

за третье установленное нарушение в течение календарного года, систематическое, в размере 34 000 грн.

ООО «Манифорю» предоставляет потребительские кредиты онлайн под брендом Money4You. В период действия военного положения Money4You продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с имеющейся лицензией.