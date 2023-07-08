США заморозили активы российских олигархов более чем на $500 миллионов

Соединенные Штаты Америки с начала войны в Украине арестовали активы российских олигархов более чем на $500 млн. Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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«Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США», — заявила Монако.

Также США выдвинули обвинения более 30 лицам, обвиняемым в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях. И с помощью международных партнеров США более чем в шести странах были аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Мы также добились значительного прогресса в борьбе с российским незаконным финансированием. „Большая семерка“ была лидером в ограничении доступа России к мировой финансовой системе и снижении ее способности подпитывать ее военную машину», — говорится в заявлении.

Напомним

«Минфин» писал, что Италия заморозила активы россии на $2,5 млрд с начала полномасштабного вторжения в Украину.