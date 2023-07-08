За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 233440 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
630 российских оккупантов, 4 танка и 14 БПЛА. Потери врага за 7 июля
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 233440 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 4074 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7953 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4346 (+16) ед,
- РСЗО — 661 (+3) ед,
- средства ПВО — 410 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3666 (+14),
- крылатые ракеты — 1271 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6914 (+16) ед,
- специальная техника — 619 (+7).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии