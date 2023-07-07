Курс валют на вечер 7 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 7 июля Закрытие 7 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,79/40,19 39,92/40,32 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,35 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,25, евро — 40,70−40,90 грн.

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