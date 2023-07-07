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7 июля 2023, 13:31 Читати українською

Инфляция в Украине снижается быстрее ожиданий Нацбанка

Предложения продовольствия, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий способствовали замедлению темпов инфляции в Украине. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2023 года.

Предложения продовольствия, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий способствовали замедлению темпов инфляции в Украине.
Фото: pixabay.com

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Эксперты Нацбанка не приводят цифры оценки инфляции за июнь, но согласно обнародованному графику годовая инфляция упала ниже 15%.

По данным регулятора, фундаментальное инфляционное давление снижается в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и снижение давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике.

В дальнейшем медленнее дорожали продовольственные товары, в частности, благодаря ослаблению давления со стороны расходов на сырье и топливо, восстановлению производственных и логистических цепей.

Снижение экспортных цен, а также ограничение транзита продовольствия через соседние страны ЕС обусловили замедление подорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Продолжалось снижение цен на крупы и муку из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних потребностей запасов зерновых, отмечается в обзоре.

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Притормозил и рост цен на тепличные овощи, преимущественно за счет расширения предложения. Этот же фактор обусловил снижение цен на яйца за месяц, хотя годовые темпы роста остались высокими из-за эффектов базы сравнения и увеличения экспорта, сообщили в НБУ.

В июне продолжалось снижение цен на топливо благодаря наличию значительных запасов, снижению мировых цен на нефть, усилению конкуренции и высокой базы сравнения.

Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки предопределено умеренным спросом и улучшением курсовых ожиданий на фоне эффекта базы сравнения. Табачные изделия также дорожали несколько медленнее. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения.

«В июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств, несколько больше, чем ожидал НБУ, что, однако, не помешало дальнейшему снижению инфляции», — говорится в отчете.

Источник: Минфин
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