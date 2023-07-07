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Binance обновит ряд криптокошельков, атаки на криптопроекты: что нового на рынке криптовалют
Binance обновит ряд криптокошельков для повышения безопасности
Криптовалютная биржа Binance в третьем квартале проведет модернизацию кошельков в целях повышения эффективности и безопасности клиентских средств. Инициатива приведет к аннулированию отдельных адресов депозитов и комментариев к платежам (memo).
Клиентам предстоит настроить новые параметры.
Модернизация пройдет поэтапно и затронет различные сети, включая биткоин, Ripple, Solana, Litecoin, Polkadot, Avalanche и Cardano.
Пользователей индивидуально уведомят по электронной почте о необходимости генерации новых адресов и комментариев (если это применимо). До этого момента можно использовать текущие параметры.
В компании подчеркнули, что переход не приведет к утрате средств на «старых» адресах. Поступления будут доступны в разделе «история депозитов». В этом случае для депонирования активов придется заполнять форму вручную — биржа не будет зачислять их автоматически.
Количество атак на криптопроекты выросло на 63%
Число направленных на криптоиндустрию взломов, хакерских атак и мошеннических инцидентов за второй квартал 2023 года составило 81. Этот показатель вырос на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании Immunefi.
За предыдущие три месяца было потеряно примерно $265 млн:
- $220 млн в результате взломов,
- $45 млн — из-за других происшествий.
Это демонстрирует снижение потерь на 60,4% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, отметили авторы документа.
Больше всего пострадал кошелек Atomic Wallet. В результате его взлома было украдено $100 млн. Аналитики отдельно отметили экзит-скам проекта Fintoch на $31,6 млн.
На BNB Chain и Ethereum пришлось 44,4% и 32,1% от общего количества инцидентов соответственно.
Убытки DeFi-проектов составили $228,5 млн, централизованные платформы потеряли гораздо меньше — $37 млн.
Из $265 млн украденных средств было возвращено только $10 млн.
Объем «неподвижных» биткоинов достиг исторического максимума
В июне объем первой криптовалюты, которая находилась без движения более года, достиг исторического максимума в 70% от общего рыночного предложения монеты. Об этом сообщает ARK Invest в ежемесячном отчете.
По мнению аналитиков, показатель свидетельствует об уверенности ходлеров и институционалов в долгосрочных перспективах цифрового золота.
По итогу месяца биткоин закрылся на уровне $30 460, продемонстрировав рост на 11,9%. Эксперты подчеркнули, что актив приобрел сильную техническую поддержку на 200-недельной скользящей средней, торгуясь на 14% выше нее.
Количество биткоинов на внебиржевых рынках также достигло нового максимума, к концу квартала закрывшись на отметке 60% от общего предложения. Это говорит о том, что компании и крупные инвесторы все чаще рассматривают актив как долгосрочное вложение, считают в ARK Invest.
Власти Флориды обвинили криптобиржу Bittrex в нарушении законов штата
Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении законов штата, подав на нее жалобу перед банкротством.
Согласно судебным документам, платформа смешивала активы клиентов с операционным капиталом и не исполняла обязательства в нужном объеме.
«Решение о том, какие из этих нарушений предъявлять в нашей административной жалобе полностью находится в компетенции Управления», — заявил помощник главного юриста регулятора.
С октября 2022 года по март 2023 года OFR совместно с ведомствами из других штатов расследовала деятельность компании.
17 апреля Управление по финансовому регулированию Флориды направило бирже жалобу. В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Bittrex и Bittrex Global в связи с нарушениями законодательства.
Спустя некоторое время компания направила ходатайство об отклонении судебного разбирательства с SEC, заявив, что у ведомства нет полномочий регулировать криптовалюты.
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