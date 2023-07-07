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7 июля 2023, 12:02 Читати українською

Binance обновит ряд криптокошельков, атаки на криптопроекты: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance обновит ряд криптокошельков для повышения безопасности

Криптовалютная биржа Binance в третьем квартале проведет модернизацию кошельков в целях повышения эффективности и безопасности клиентских средств. Инициатива приведет к аннулированию отдельных адресов депозитов и комментариев к платежам (memo).

Клиентам предстоит настроить новые параметры.

Модернизация пройдет поэтапно и затронет различные сети, включая биткоин, Ripple, Solana, Litecoin, Polkadot, Avalanche и Cardano.

Пользователей индивидуально уведомят по электронной почте о необходимости генерации новых адресов и комментариев (если это применимо). До этого момента можно использовать текущие параметры.

В компании подчеркнули, что переход не приведет к утрате средств на «старых» адресах. Поступления будут доступны в разделе «история депозитов». В этом случае для депонирования активов придется заполнять форму вручную — биржа не будет зачислять их автоматически.

Количество атак на криптопроекты выросло на 63%

Число направленных на криптоиндустрию взломов, хакерских атак и мошеннических инцидентов за второй квартал 2023 года составило 81. Этот показатель вырос на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании Immunefi.

За предыдущие три месяца было потеряно примерно $265 млн:

  • $220 млн в результате взломов,
  • $45 млн — из-за других происшествий.

Это демонстрирует снижение потерь на 60,4% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, отметили авторы документа.

Больше всего пострадал кошелек Atomic Wallet. В результате его взлома было украдено $100 млн. Аналитики отдельно отметили экзит-скам проекта Fintoch на $31,6 млн.

На BNB Chain и Ethereum пришлось 44,4% и 32,1% от общего количества инцидентов соответственно.

Убытки DeFi-проектов составили $228,5 млн, централизованные платформы потеряли гораздо меньше — $37 млн.

Из $265 млн украденных средств было возвращено только $10 млн.

Объем «неподвижных» биткоинов достиг исторического максимума

В июне объем первой криптовалюты, которая находилась без движения более года, достиг исторического максимума в 70% от общего рыночного предложения монеты. Об этом сообщает ARK Invest в ежемесячном отчете.

По мнению аналитиков, показатель свидетельствует об уверенности ходлеров и институционалов в долгосрочных перспективах цифрового золота.

По итогу месяца биткоин закрылся на уровне $30 460, продемонстрировав рост на 11,9%. Эксперты подчеркнули, что актив приобрел сильную техническую поддержку на 200-недельной скользящей средней, торгуясь на 14% выше нее.

Количество биткоинов на внебиржевых рынках также достигло нового максимума, к концу квартала закрывшись на отметке 60% от общего предложения. Это говорит о том, что компании и крупные инвесторы все чаще рассматривают актив как долгосрочное вложение, считают в ARK Invest.

Власти Флориды обвинили криптобиржу Bittrex в нарушении законов штата

Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении законов штата, подав на нее жалобу перед банкротством.

Согласно судебным документам, платформа смешивала активы клиентов с операционным капиталом и не исполняла обязательства в нужном объеме.

«Решение о том, какие из этих нарушений предъявлять в нашей административной жалобе полностью находится в компетенции Управления», — заявил помощник главного юриста регулятора.

С октября 2022 года по март 2023 года OFR совместно с ведомствами из других штатов расследовала деятельность компании.

17 апреля Управление по финансовому регулированию Флориды направило бирже жалобу. В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Bittrex и Bittrex Global в связи с нарушениями законодательства.

Спустя некоторое время компания направила ходатайство об отклонении судебного разбирательства с SEC, заявив, что у ведомства нет полномочий регулировать криптовалюты.

Источник: Минфин
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