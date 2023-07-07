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7 июля 2023, 8:35 Читати українською

Гостаможслужба подготовила законопроект об изменении наказания за контрабанду — Южанина

Положение Таможенного кодекса по санкциям за контрабанду признано неконституционными. Соответствующее решение было принято 5 июля на пленарном заседании Второго Сената Конституционного Суда. Об этом сообщила бывшая глава Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Положение Таможенного кодекса по санкциям за контрабанду признано неконституционными.
Фото: usm.media

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По ее словам, рассматривалась конституционная жалоба, в которой КСУ просили признать положение абзаца второго части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штрафные санкции и конфискацию товаров в случае их перемещения через границу с утаиванием от таможенного контроля неконституционным, поскольку, по мнению авторов представления, данные нормы делают невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:

  • характера совершенного противоправного деяния;
  • формы вины;
  • характеристики личности, виновной в совершении правонарушения;
  • возможности возмещения причиненного ущерба;
  • наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Действующей нормой предусмотрено, что штраф за перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля составляет 100% стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии).

Аналогичные решения уже выносились Конституционным судом по статьям 471 и 485 Таможенного кодекса Украины в 2021 году и 2022 году.

«Из этого можно сделать однозначный вывод, что Минфину нужно не ждать принятия КСУ очередного подобного решения, а безотлагательно готовить проект комплексного закона об индивидуализации ответственности, а следовательно, и штрафов по всем статьям Таможенного кодекса», — отметила Южанина.

По ее информации, Гостаможслужба уже несколько месяцев назад подала в Минфин такой проект закона.

«Буду отслеживать ситуацию», — добавила Южанина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
Sweetdream
Sweetdream
7 июля 2023, 9:10
#
Треба взагалі нагороджувати за контрабанду. Причому, як контрабандистів так і митників з прикордонниками. Нехай всім буде приємно.)
+
+30
zevs1
zevs1
7 июля 2023, 9:35
#
Снижайте ставки, и контрабанда станет
не выгодной.

Берите пример с Грузии.
+
0
Ranet
Ranet
7 июля 2023, 10:33
#
Это уже реформированный суд такое начудил? Вот это туда занесли! 😂
Теперь таможню надо укомплектовать штанген-циркулями. Будут «индивидуальность» измерять, а также наличие обстоятельств и характеристику личности и форму вины. Подойдут и деревянные.
+
+15
zevs1
zevs1
7 июля 2023, 11:40
#
Зеленский под бурные овации в Верховной Раде расказал о реформе на таможне без таможенников и налоговой без налоговиков.
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