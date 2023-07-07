Положение Таможенного кодекса по санкциям за контрабанду признано неконституционными. Соответствующее решение было принято 5 июля на пленарном заседании Второго Сената Конституционного Суда. Об этом сообщила бывшая глава Налогового комитета
Гостаможслужба подготовила законопроект об изменении наказания за контрабанду — Южанина
Положение Таможенного кодекса по санкциям за контрабанду признано неконституционными. Соответствующее решение было принято 5 июля на пленарном заседании Второго Сената Конституционного Суда. Об этом сообщила бывшая глава Налогового комитета
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По ее словам, рассматривалась конституционная жалоба, в которой КСУ просили признать положение абзаца второго части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штрафные санкции и конфискацию товаров в случае их перемещения через границу с утаиванием от таможенного контроля неконституционным, поскольку, по мнению авторов представления, данные нормы делают невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:
- характера совершенного противоправного деяния;
- формы вины;
- характеристики личности, виновной в совершении правонарушения;
- возможности возмещения причиненного ущерба;
- наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.
Действующей нормой предусмотрено, что штраф за перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля составляет 100% стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.
Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии).
Аналогичные решения уже выносились Конституционным судом по статьям 471 и 485 Таможенного кодекса Украины в 2021 году и 2022 году.
«Из этого можно сделать однозначный вывод, что Минфину нужно не ждать принятия КСУ очередного подобного решения, а безотлагательно готовить проект комплексного закона об индивидуализации ответственности, а следовательно, и штрафов по всем статьям Таможенного кодекса», — отметила Южанина.
По ее информации, Гостаможслужба уже несколько месяцев назад подала в Минфин такой проект закона.
«Буду отслеживать ситуацию», — добавила Южанина.
Комментарии - 4
не выгодной.
Берите пример с Грузии.
Теперь таможню надо укомплектовать штанген-циркулями. Будут «индивидуальность» измерять, а также наличие обстоятельств и характеристику личности и форму вины. Подойдут и деревянные.