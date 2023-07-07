Гостаможслужба подготовила законопроект об изменении наказания за контрабанду — Южанина

Положение Таможенного кодекса по санкциям за контрабанду признано неконституционными. Соответствующее решение было принято 5 июля на пленарном заседании Второго Сената Конституционного Суда. Об этом сообщила бывшая глава Налогового комитета В Р Нина Южанина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По ее словам, рассматривалась конституционная жалоба, в которой КСУ просили признать положение абзаца второго части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штрафные санкции и конфискацию товаров в случае их перемещения через границу с утаиванием от таможенного контроля неконституционным, поскольку, по мнению авторов представления, данные нормы делают невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом:

характера совершенного противоправного деяния;

формы вины;

характеристики личности, виновной в совершении правонарушения;

возможности возмещения причиненного ущерба;

наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Действующей нормой предусмотрено, что штраф за перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля составляет 100% стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии).

Аналогичные решения уже выносились Конституционным судом по статьям 471 и 485 Таможенного кодекса Украины в 2021 году и 2022 году.

«Из этого можно сделать однозначный вывод, что Минфину нужно не ждать принятия КСУ очередного подобного решения, а безотлагательно готовить проект комплексного закона об индивидуализации ответственности, а следовательно, и штрафов по всем статьям Таможенного кодекса», — отметила Южанина.

По ее информации, Гостаможслужба уже несколько месяцев назад подала в Минфин такой проект закона.

«Буду отслеживать ситуацию», — добавила Южанина.