За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 232 810 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
510 российских оккупантов, 2 танка и 17 БПЛА. Потери врага за 6 июля
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Потери врага
- личного состава — около 232810 (+510) человек,
- танков — 4070 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7944 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 4330 (+20) ед,
- РСЗО — 658 (+1) ед,
- средства ПВО — 408 (+4) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17),
- крылатые ракеты — 1271 (+7),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10) ед,
- специальная техника — 612 (+7).
Источник: Минфин
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