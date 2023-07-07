Валютный прогноз: в ФРС США нет единства по вопросу повышения учетной ставки

В опубликованных протоколах Федрезерва отмечается «бурная дискуссия» относительно дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики. Руководство Ц Б отмечает сильный рынок труда и рост заработных плат, которые не дают инфляции опуститься ниже уровня в 2%. С высокой долей вероятности ФРС США поднимет учетную ставку на 0,25%. Повлиять на данное решение могут лишь данные по рынку труда — рост безработицы и падение уровня зарплат. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0844, а сопротивление — на уровне 1,0993. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8831.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6597, а сопротивление — на 0,6722. На момент написания комментария наблюдалась попытка котировок закрепиться выше отметки 0,6686 для последующего пробоя сопротивления.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился уровень поддержки — 142,96, а сопротивление образовалось на отметке 144,88. Сейчас USD по-прежнему стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Однако есть сигналы о возможности краткосрочного укрепления JPY, если котировки опустятся ниже уровня 143,89.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление — на 1,2849. При закреплении выше отметки 1,2590 фунт может усилиться к 1,2910.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6050. Сопротивление сформировалось на отметке в 0,6113. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD был образован уровень поддержки — 1,3201. Явного сопротивления пока еще нет. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3178, CAD продолжит девальвацию.