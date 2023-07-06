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6 июля 2023, 18:37 Читати українською

Что и кому завещал Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завещал контрольный пакет акций холдинга Fininvest своим старшим детям Марине и Пьеру Сильвио Берлускони, пишут ANSA со ссылкой на завещание и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завещал контрольный пакет акций холдинга Fininvest своим старшим детям Марине и Пьеру Сильвио Берлускони, пишут ANSA со ссылкой на завещание и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЗавещание БерлускониПо данным ANSA и Reuters, старшие дети Берлускони будут в равной степени владеть долей в холдинге около 53%.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Завещание Берлускони

По данным ANSA и Reuters, старшие дети Берлускони будут в равной степени владеть долей в холдинге около 53%.

Марина Берлускони — председатель совета директоров Fininvest. Холдинг заявил, что завещание бывшего премьера Италии доказывает, что ни одно лицо не будет иметь единоличного контроля над компанией. Трое других детей Берлускони — Барбара, Элеонора и Луиджи — менее вовлечены в семейный бизнес, пишет Reuters.

Согласно завещанию, по 100 млн євро Берлускони оставил своему младшему брату Паоло и Марте Фаскине, которая была его последней партнершей. Она не была его законной женой, но Берлускони сыграл с ней «символическую» свадьбу. Еще он завещал 30 млн евро своему близкому другу и соратнику Марчелло Дель Утри: он был осужден за сговор с мафией в 2014 году, пишет Reuters.

Завещание Берлускони датировано 19 января 2022 года: эта дата совпадает с его госпитализацией в больницу Милана для лечения, отмечает Reuters. Свое решение по Fininvest и активам он принял еще в 2006 году, пишет ANSA.

Напомним

Берлускони умер в июне 2023 года на 87-м году жизни. Он проходил лечение от пневмонии и миеломоноцитарного лейкоза. Состояние бывшего премьера Италии и его семьи на тот момент оценивалось в $6,8 млрд, по данным Forbes Real-Time.

Источник: Минфин
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