Фонд госимущества привлек в бюджет рекордную сумму от приватизации в первом полугодии

Приватизация принесла в госбюджет 1,82 млрд грн за первое полугодие 2023 года. За аналогичный период трех предыдущих лет приватизация принесла почти такую же сумму. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

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Средний показатель привлеченных от приватизации средств за предыдущие 10 лет составил всего 267 млн. грн., уточняют в ФГИ.

Знаковые продажи

Среди знаковых продаж в первом полугодии 2023 года ФГИ отмечает приватизацию гостиницы Эрмитаж в Киеве, которая стала крупнейшей продажей во время полномасштабного вторжения (373 млн грн) и продаж первого морского порта в истории Украины (Усть-Дунайск за 201 млн грн).

Большинство покупателей государственных активов — украинские инвесторы.